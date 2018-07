Vazhdon debati në Gjermani, komuniteti mysliman mbron Ozil

Vazhdon debati nė Gjermani, komuniteti mysliman mbron Ozil

Tashmė Botėrorit po i vjen fundi ku mbetet pėr tu luajtur edhe ndeshja e mbrėmjes sė sotme mes Kroacisė dhe Anglisė pėr tė pėrcaktuar skuadrėn tjetėr finalsite qė do ti duhet tė pėrballet me Francėn.Por edhe pse jemi drejt fundit nė Gjermani vazhdon debati pėr eliminim drastik nga ky kampionat. Gjithė gishtat janė drejtuar nga Mesut Ozil duke e akuzar pėr mos impenjim.Ditėt e fundit babai i tij e ka kėshilluar tė tėrhiqet nga kombėtarja.Njė nga kritikėt e tij mė tė mėdhenj ka qenė Bierhoff. Megjithatė ėshtė dikush qė e ka marrė nė mbrojte turko-gjermanin.Kėshilli Qendror i Mysilmanėve kėrkuar qė Bierhof tė largohet. “Bierhoff dhe Grindel duhet tė largohen nga drejtimi, nėse nuk kanė mėsuar ndonjė gjė tjetėr nė karrierėn e tyre tė gjatė. Sjelljet e gabuara nė futboll dėnohen me karton tė kuq”, shprehet kryetari i Kėshillit Qendror tė Myslimanėve, Aiman Mazijek.Edhe Boateng i ka dalė nė mbrojtje shoku tė tij tė skuadrės duke thenė se Ozil nuk duhet ngarkuar me gjithė pėrgjegjėsinė. /albeu.com/