Tronditet kombëtarja e Kroacisë, heroi i tyre largohet

Tronditet kombėtarja e Kroacisė, heroi i tyre largohet

Shtuar më 20/07/2018, ora 12:13

Kroaci shkruajti histori nė kėtė Botėror duke u ngjitur pėr herė tė parė nė finalen e kėtij kampionati.Loja e mrekullueshme e kėsaj Kombėtarje padyshim qė ėshtė meritė e trajnerit tė tyre Zlatko Dalic Dalic u kthye nė njė hero pėr kombėtaren e Kroacisė , por sė fundmi ka ardhur njė deklaratė tronditėse nga ai ku ka pohuar se mund tė largohet.Para Kroacisė janė kualifikimet e Ligės sė Kombeve, ku ndeshjen e parė do ta luajė mė 11 shtator kundėr Spanjės. Para kėsaj, ai do tė luajė njė ndeshje miqėsore kundėr Portugalisė."Unė nuk kam menduar pėr ndeshjen me Portugalinė. Tani ėshtė koha ideale pėr tė shkuar. Vendimin e kam marrė gjatė qėndrimit nė Amerikė me familjen dhe ky vendim mė takon vetėm mua”.“Por, pas ardhjes nė Zagreb, kur pashė pritjen madhėshtore qė mė ėshtė bėrė, duhet tė rishqyrtojė vendimin pėr shkak tė kėtyre njerėzve tė zakonshėm qė janė tė rėndėsishme pėr mua, sepse shkaku i atyre emocioneve, po e pyetja veten: A kam tė drejtė tani t”i zhgėnjej kėta njerėz”, tha Dalic “Unė shumė shpejt do tė marrė njė vendim pėrfundimtar. Do tė vendosė pėr fatin e tim”, ka pohuar ai. /albeu.com/