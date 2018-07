Trajneri i Kroacisë mund të largohet, kjo është deklarata emocionuese

Trajneri i Kroacisė mund tė largohet, kjo ėshtė deklarata emocionuese

Kombėtarja e Kroacisė ka arritur njė sukses historik dhe tė parin nė historinė e skuadrės pėr sa i pėrket kampionatit tė Botėrori.Ata edhe pse u mundėn nė finalen e madhe tė "Russia 2018" nga Franca, kanė fituar zemrat e tifozėve nė tė gjithė botėn.Njė meritė tė madhe pėr kėtė me siguri qė e ka trajneri i tyre Zlatko Dalic Por trajneri ka pranuar mundėsin e largimit nga Kroacia megjithatė ka thėnė se stoli i Kroacisė do tė mbetet gjithmonė puna e tij e preferuar.“Unė mund tė jem trajner i Brazilit, apo i Barcelonės, por kjo gjithmonė do tė jetė puna e preferuar, pėr tė udhėhequr ekipin kombėtar kroat. Ende ka hidhėrim, sepse duhej tė fitonim trofeun, por nėse dikush mė kishte ofruar qė tė isha nė finale pėrpara Kupės sė Botės, tė gjithė do ta kishim marrė me vrap kėtė pozicion”. ka deklaruar Dalic . /albeu.com/