Trajneri i Francës i trembet eksperiencës kroate

Trajneri i Francės i trembet eksperiencės kroate

Shtuar më 15/07/2018, ora 11:54

Franca do tė pėrballet pėr "jetė a vdekje" me Kroacinė ditėn e sotme nė "Luzhiniki" stadium.Por mesa duket tė dy palėt i tremben njėra tjetrės, sė fundmi ka qenė trajneri i Francė, Deschamps qė ka deklaruar se eksperienca e Kroacisė ėshtė nė disfavor pėr ta.Didier Deschamps e ka fituar mė parė Botėrorin si kapiten i Francės, ndėrsa tani do tė kėrkojė qė ta fitojė edhe si trajner i “Gjelave”.“Ka diēka irracionale nė kėtė lojė tė bukur. Shikoni pėr shembull golin e Pavardit pas krosimit tė Hernandezit nė ndeshjen ndaj Argjentinės. Nėse do ju kisha thėnė qė e kishim provuar nė stėrvitje, do tė kishit qeshur me mua. Ka diferenca nga njė finale si trajner dhe njė finale si futbollist, pasi nga pankina ke mė shumė lodhje psikologjike. Varesh nga lojtarėt nė fushė. Grupi qė kam ėshtė i ndryshėm nga ai nė Europian, tė paktėn 14 prej atyre nė finale nuk janė mė me mua”, deklaroi Deschamps Trajneri francez mendon se Kroacia ka mė shumė eksperiencė sesa Franca dhe fakti qė vijnė pėr herė tė parė nė njė finale Botėrori nuk do tė thotė asgjė.“Sigurisht qė ne kemi mė pak eksperiencė sesa kroatėt sepse Kroacia ka lojtarė veteranė. Gjithashtu, kanė vite qė luajnė bashkė, ndryshe nga ne. Por, kemi gjatė gjithė Kupės sė Botės qė ndeshemi me ekipe me mė shumė eksperiencė , pasi ne jemi shumė tė rinj nė moshė” shpjegoi Deschamps . /albeu.com/