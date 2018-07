Trajner i ardhshëm i Argjentinës do të jetë Simeone

Trajner i ardhshėm i Argjentinės do tė jetė Simeone

Presidenti i Atletico Madridit, Enrique Cerezo beson se Diego Simeone do tė jetė trajner Argjentinės nė tė ardhmen.Ish-mesfushori i Argjentinės Simeone , luajti nė 106 paraqitje pėr kombin e tij, duke shėnuar edhe 11 gola prandaj sė fundmi ėshtė lidhur paraprakisht me vendin e lirė si trajner Argjentinės pas shkarkimit tė Jorge Sampaolit."Mendoj se do ta provonte, por ende ėshtė shumė herėt qė ai tė bėjė kėtė lėvizje," tha Cerezo pėr "El Transistorit"."Kėshilla ime do tė ishte qė Diego tė qėndronte kėtu pėr shumė vite dhe pastaj nė fund tė kohės sė tij, ai do tė ishte nė pozitėn e tij mė tė mirė pėr t'u bashkuar me Argjentinėn" ka thėnė mė pas presidenti i Atletiko Madrid. /albeu.com/