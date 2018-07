"Tërmet" në Seria A, dy klube rrezikojnë përjashtimin

"Tėrmet" nė Seria A, dy klube rrezikojnė pėrjashtimin

Shtuar më 16/07/2018, ora 11:34

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Sė fundmi nė mediat italiane po qarkullon njė lajm qė ka tronditur Seria A.Bėhet fjalė pėr dy klube, Chievo Verona dhe Parama, qė rrezikojnė tė pėrjashtohen nga kjo elitė futbolli nė ItaliAKuzat ndaj klubeve janė tė forta ku Chievo Verona akuzohet pėr vlerėsime fiktive nė bilanc, ndėrsa Parma pėr tentativė manipulimi tė ndeshjes.Prokuroria e Federatės Italiane ka bėrė gati kėrkesėn pėr dėnime tė rėnda ndaj kėtyre skuadrave tė cilat nė rast se do dėnohen do tė bien menjėherė nga kategoria.Mėsohet se proēesi pėr vendimin ndaj dy klubeve italiane do tė mbahet nesėr. /albeu.com/