Talljet në rrjet u bënë virale për Neymar por ja reagimi i tij (VIDEO)

Talljet nė rrjet u bėnė virale pėr Neymar por ja reagimi i tij (VIDEO)

Shtuar më 21/07/2018, ora 12:55

Tashmė ka disa ditė qė Botėrori ka pėrfunduar por skenat dhe ngjarjet e ndodhura nė kėtė kampionat vazhdojnė tė komentohen. ėshtė njėri prej pretagonistėve qė ka ngjallur shumė polemika dhe ėshtė akuzuar shumė pėr simulime qė bėnė nė lojė.Sė fundmi Neymar ka komentuar tė gjitha talljet dhe akuzat qė i janė bėrė ne rrjet duke thėnė se kjo nuk ėshtė me qėllim dhe videot i ka marrė me tė qeshur."I kam parė videot dhe nė fakt i kam marrė me humor. Madje dje kam postuar nė ‘Instagram’ njė video tė tillė me fėmijėt. Detyra ime tė dribloj, tė pėrballem me kundėrshtarin pasi nuk mund tė rri para tij dhe t’i them ‘I dashur, mė fal por unė dua tė shėnoj njė gol’. Normal qė nuk mund ta bėj kėtė por do tė provoj tė dribloj, tė iki dhe ai nuk do tė ma lejojė kėtė , do tė provojė tė mė ndalojė, madje edhe me faull." ka deklaruar Neymar "Ndonjėherė unė jam mė i shpejtė dhe arbitri pėr kėtė ėshtė nė fushė. A mendoni ju se do tė doja tė dėmtohesha? Jo, ėshtė shumė e dhimbshme. Pas ndeshjeve, unė qėndroj pėr rreth 4-5 orė nė akull dhe gjithēka ėshtė shumė e komplikuar por ju kurrė nuk do tė mė kuptoni nėse nuk do ta provoni vetė kėtė ”, pėrfundoi sulmuesi brazilian. /albeu.com/