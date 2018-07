Suker: Kroacia ka lojtarë luftëtar

Suker: Kroacia ka lojtarė luftėtar

Shtuar më 13/07/2018, ora 20:30

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Shpirti i luftėtarit te Kroacisė ėshtė lavdėruar nga presidenti i Federatės se Futbollit Kroat, Davor Suker, derisa ata janė duke u pėrgatitur pėr finalen e Botėrorit.Ish sulmuesi i Real Madridit ishte pjesė e skuadrės legjendare tė Kroacisė nė Francė 1998 ku kishin arritur nė gjysmėfinale tė Botėrorit.20 vite mė parė, ata tani nuk e kanė kėtė status pasi qė skuadra momentale nė Rusi arriti qė ta mund nė kohė shtesa Anglinė, pėr tė kaluar nė finale, derisa nė tė gjitha fazat e eliminimit ata kanė shkuar me vazhdime dhe dy herė kanė fituar me penallti. Tani nė finale ata do tė pėrballen me Francėn.• A jeni tė befasuar qė Kroacia ėshtė nė finale?"Jo, unė jam futbollist dhe e di qė ėshtė shumė e rėndėsishme qė nė kėtė sport duhet tė jesh fizikisht mirė , e cila gjė nuk ishte tek favoritėt. Sidomos kur ju pėrgatiteni mirė . Anglezėt kanė aq shumė ndeshje qė pėrfundojnė nė maj dhe pastaj ata shumė shpejt dalin nė ndeshje parasezonale. Ne zgjodhėm qendrėn pėr stėrvitje nė St Petersburg, nė tė cilėn nuk ėshtė mė nxehtė se nė Moskė."Tė arrish nė kėtė nivel, nuk ėshtė lehtė, sidomos kur nė tri ndeshje shkoni nė vazhdime. I thashė Luka Modricit se sa shumė vrapojė dhe Sime Vrsalkjo luajti mė lėndim nė gju. Shkova poshtė nė zhveshtore dhe i urova dhe i thashė atij se ai ėshtė luftėtar, sikurse tė gjithė shokėt e tij. Kjo ėshtė arsyeja pse ne fituam.• Por ne Kroacinė nuk e shohim vetėm anėn fizike tė tyre. Ėshtė e kundėrta..."Ne kemi kualitet sepse nė futbollin nė Kroaci gjithmonė investohet dhe 90 pėr qind e kėtyre lojtarėve kanė luajtur bashkė mė U17, U19, U20, U21...ne investojmė shumė nė tė rinjtė. Ne nuk ishim mirė nė Afrikėn e Jugut apo nė Euro nė Holandė e Belgjikė, por ne jemi vetėm 4.5 milionė banorė kėshtu qė duhet pėrdorur burimet mirė pėr tė treguar kėtė cilėsi.• A keni gisht nė kėtė sukses?"I kam dhėnė besim tė gjithėve, jam nė shėrbimin e tyre dhe i kam dhėnė pavarėsi trajnerit. Kurrė nuk bėj pyetje pėr vendimet e tij dhe vazhdimėsia e fitoreve ėshtė shumė e rėndėsishme. Nė ora 13 tė mesditės, ne ndryshuam trajnerėt pas ndeshjes me Finlandėn. Nė shtatė, ne biseduam me disa kandidatė. Nė ora 10 tė mėngjesit tė ardhshėm ai pranoj ofertėn, nė mesditė ai u nis pėr nė Kiev mė Kombėtare. Ne e zgjodhėm pėr vetėm shtatė orė dhe ai funksionoi.• A i kujtoni lojtarėt e France 98, ku ju ishit vetėm njė hap larg finales?"Ne nuk e shikojmė tė kaluarėn. Ne bėmė historinė atėherė dhe tani ne jemi pėr mirė suar edhe mė shumė . Ne ishim idolė tė fėmijėve pėr gjenerata bashkė me Zvonimir Bobanin, Jarnin, Robert Prosineckin...ne jemi krenar.• Si ėshtė tė luash futboll pas njė lufte nė prapaskenė?"E qetė. Ne kemi diēka tė pėrbashkėt me kėtė skuadėr tė tanishme: tė dyja kemi zemėr tė madh dhe luftojmė pėr stemėn e shtetit. Tė dyja jemi tė pėrgatitur pėr tė dalė nė fushė si luftėtarė dhe tė luftojmė dhe kemi shumė pasion. Mė e mira e kėsaj gjėja ėshtė se ėshtė mirė tė luash nė Botėror, tė vendosėsh dorėn nė kraharorė dhe tė prezantosh miliona kroatė duke luftuar pėr ti bėrė krenar ata.• A do ta fitojė Modric Topin e Artė?"Ai ka luajtur mirė se tė gjithė dhe ka treguar se ėshtė njėri prej mė tė mirė ve nė Real Madrid. Duhet t’ia jepni atij, ai ka bėrė gjithēka nė disa drejtime si nė Kombėtare si nė ekip. Tė presim pėr pėrbėrėsin e fundit. Rezultati i finales do tė determinojė shumė gjėra por tė gjithėve ju kam thėnė tė votojnė pėr Lukan.• Si e kuptoni veprimin e Cristiano Ronaldos?"Ka kryer misionin dhe e kuptojė pozitėn e tij. Ai ka fituar ēdo gjė me Real Madridin dhe dėshiron njė sfidė tjetėr, qoftė ajo pėr tė folur italisht, e qė nuk shoh asgjė tjetėr....Agnelli lėvizė shumė shpejt. Por jam i sigurt ai ka synimet e tij qė nuk janė vetėm fitimi i Scudettos• A keni qenė tė zhgėnjyer mė paraqitjen e shumė Kombėtareve nė Botėror?"Futbolli ėshtė fer. Franca dhe Kroacia kanė treguar shumė . Ata mposhtėn Uruguain, Argjentinėn...nė fund, njė botėror fer dhe nė finale janė dy skuadrat mė tė mira. Njėra luan kundėr mė tė mirė s. Te Gjermania, Spanja dhe Brazili nuk kam parė pėrgatitje tė mjaftueshme fizike pėr kėtė Botėror.• A ėshtė presioni mbi ju nė finale."Nė letėr, favoriti nuk vlen asgjė. Anglezėt thanė se Kroacia ėshtė e sėmurė por nė fund hėngrėn fjalėt e veta. Ne kemi 50 pėr qind mundėsi pėr ta fituar Botėrorin". pėrfundoi Suker. /albeu.com/