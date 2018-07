Spanja lë pas dështimin, gjen trajnerin e ri

Spanja lė pas dėshtimin, gjen trajnerin e ri

Kombėtarja e spanjės nuk bėri njė paraqitje tė kėnaqshme nė kampionatin e Botėrorit.Ajo doli nga faza e grupeve me shumė vėshtirėsi me dy barazime dhe njė fitore, por nė fund u eliminua nga Rusia nė fazėn e 1/8 me anė tė penalltive.Pas kėtij dėshtimi, trajneri i pėrkohshėm i Spanjės , Hierro dha dorėheqjen nga kjo kombėtare por mesa duket ėshtė gjetur shumė shpejt zėvendėsuesi i tij. fjalė pėr ish-trajnerin e Barcelonės, Luis Erique.Lajmin e ka bėrė tė ditur gazeta spanjolle Marca ku thotė se Enrique pritet tė firmos shumė shpejt me Spanjėn. /albeu.com/