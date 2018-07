Shifra të "çmendura", kjo është shuma që do marrin fituesit e Botërorit

Shifra tė "ēmendura", kjo ėshtė shuma qė do marrin fituesit e Botėrorit

Kur bėhet fjalė pėr futbollin tė gjithė bien dakort se ėshtė njė nga industritė qė pordhon mė shumė tė ardhura Por kur bėht fjalė pėr kampionatin mė tė madh nė botė pėr kombėtaret siē ėshtė edhe Botėrori "Russia 2018" kėto tė ardhura dyfishohen.Dhe nė cdo organizim duket se FIFA ka rritur shpėrblimet pėr pjesmarrėsit dhe fituesit e kėtij kampionati.Kėtė herė u shpėrndanė 670 milion euro pėr tė gjitha skuadrat, njė shifėr shumė mė e lartė nga ajo e katėr viteve mė parė.Franca dhe Kroacia do tė pėrballen mes tyre jo vetėm pėr prestigjin dhe mbi tė gjitha pėr historinė, por edhe pėr milionat.Sepse diferenca mes skuadrės qė do tė ngrejė trofeun dhe asaj qė do tė dalė e dyta ėshtė 10 milion euro Ekipi triumfues nė ditėn e sotme do tė rikthehet nė shtėpi me 32.3 milion euro (38 milion dollarė), ndėrsa skuadra nėnkampione do tė pėrfitojė 10 milion euro mė pak.Nėnkampionėt do tė pėrfitojnė 28 milion dollarė, ose 23.8 milion euro Ndėrkohė, ditėn e djeshme ėshtė mėsuar skuadra e tretė mė e mirė e turneut, qė ėshtė Belgjika. Ekipi i Martinezit pėrfitoi 20 milion euro nga triumfi kundėr Anglisė. Ekipet qė janė eliminuar nė fazėn e parė u rikthyen nė shtėpi me 7 milion euro . /albeu.com/