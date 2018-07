Sakrifica e dhimbshme e portierit kroat: Do luaja edhe me një këmbë

Sakrifica e dhimbshme e portierit kroat: Do luaja edhe me njė kėmbė

Kombėtarja e Kroacisė arriti tė kualifikohet nė fazėn e gjysmefinaleve tė Botėrorit pas mundi Rusinė me anė tė penalltive.Kroatėt e treguan se kishin frymė skuadre dhe e donte mė ēdo kusht kualifikimin, pėr kėtė mjafton tė kujtojmė se portieri i tyre Subasic ka luajtur pėr shumė minuta i dėmtuar.Nė ēdo moment tjetėr nė karrierėn e tij, ai do tė kėrkonte zėvendėsimin pas tėrheqjes muskulare qė pėsoi nė minutat e fundit tė lojės sė rregullt. Por jo nė ndeshjen ndaj Rusisė.Portieri kroat ėshtė shprehur se ia ka kėrkuar vetė stafit qėndrimin edhe pėr 30 minuta tė tjera nė fushėn e lojės, madje shkon edhe mė tej teksa thotė se do tė luante edhe me njė kėmbė nėse do tė ishte e nevojshme “I ndiej ende paksa dhimbjet e marra nga dėmtimi i djeshėm, por gjėja kryesore ėshtė qė kemi shkuar mė tej, gjithēka tjetėr ėshtė e parėndėsishme."Isha unė ai qė i thashė stafit qė tė mos mė ndėrronte dhe largonte nga loja. Do tė luaja edhe me njė kėmbė nėse do tė ishte e nevojshme , atė ndryshim duhet ta mbanim pėr dikė tjetėr . Jam krenar, i kėnaqur dhe i mbushur me lumturi, pasi jemi shkatėrruar qė tė gjithė pėr tė arritur kėtu dhe tashmė kėrkojmė edhe mė tepėr”, ka thėnė Subasic