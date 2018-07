Qeshni me lot, macja bėn parashikimin pėr finalen e Botėrorit (FOTO LAJM)

Nesėr nė oėn 17:00 do tė luhet finalja e Botėrorit ‘Rusi 2018’ midis Kroacisė dhe Francės Qė prej fillimit tė kampionatit kemi parė zogj, mace, derra, qenė, oktapode qė bėjnė parashikime pėr ndeshjet qė luhen.Njė postim nė Facebook ėshtė bėrė viral ku nė fakt macja ka zgjedhur Kroacisė si fituese, pasi nuk ka pasur mundėsi zgjedhje tjetėr pasi tasi i Francės ishte i mbushur me hekurishte teksa i Kroacisė me ushqim. /albeu.com/