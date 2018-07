Qėlloi gjashtė rezultate dhe me 1.5 euro fitoi shumėn marramendėse (FOTO LAJM)

Duket se Botėrori nuk ka gėzuar vetėm tifozėt francėz dhe skuadrėn e tyre qė u bėnė Kampion Bote pėrsėri pas 20 vitesh.Edhe bastexhinjtė kanė pėrfituar nga "Russia 2018".Lizi nga East Sussex, vuri bast 1.5 euro nė gjashtė ndeshje qė pėrfshinte edhe fitoren e Koresė sė Jugut kundėr Djaloshi 36-vjeēari preferon bastet e garave me kuaj, por pėr ‘pak argėtim’ luajti edhe nė Botėror, sipas Bonus Code Bets.Udhėtimi i tij pėr tė fituar 251,386.50 funte filloi me njė barazim midis Spanjės dhe Marokut nė ditėn e dytė tė turneut.Liz e ndoqi atė me njė ndeshje tjetėr tė lidhur, kėtė herė midis Brazilit dhe Kolumbisė, pėrpara se tė parashikonte se fitoren e Kroacisė ndaj Islandės dhe Suedisė kundėr Meksikės.Por, basti mė i ēuditshėm ishte fitorja e Koresė sė Jugut kundėr deri atėkohė kampionit nė fuqi tė botės, tė cilėn takim aziatikėt e fituar me rezultat tė pastėr 2-0.Pėrfundimisht Franca ia solli paratė pasi kishte parashikuar qė Franca tė bėhet kampion bote , pavarėsisht se ishin favoritė tė tretė pas Brazilit dhe Gjermanisė Por, Liz zgjodhi Les Bleus pasi qė gjatė muajit gusht kishte aranzhuar njė pushim dyjavor nė shtetin francez.Me Francėn qė mposhti Kroacinė tė dielėn me rezultat 4-2, ai mund t’i zgjat pushimet nė rivierat e Francės.Megjithatė, nuk do tė ketė shpenzime tė bujshme pasi Liz planifikon tė pėrdorė fitimet pėr ta ndihmuar njė tė afėrm qė po kalon njė vėshtirėsi financiare.