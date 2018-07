Plasin "memet" pėr ngrohtėsinė mes Macron dhe presidentes kroate (FOTO LAJM)

Plasin "memet" pėr afėrsinė e Macron dhe presidentes kroate (FOTO LAJM)

Pas 1 / 1 Para

Shtuar më 16/07/2018, ora 11:06

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Pas fitores sė Francės kundėr Kroacisė me n jė rezultat 4-2, nė rrjet po bėhet virale afėrsia qė dy presidentėt e dy vendeve kishin me njėri tjetrin.Emanuel Macron dhe Kolinda Grabar-Kitarovic janė filmuar duke shkėmbyer pėrqafime dhe puthje shumė tė pėrzemėrta sė bashku. Njėri prej tyre, ėshtė momenti kur presidenti Macron puth goxha me afsh nė faqe homologen Kitarovic.Ndėrsa tjetri ėshtė ai gjatė ceremonisė sė ndarjes sė medaljeve, kur Kolinda i ledhaton kokėn presidentit Macron Kjo nė rrjetet sociale ėshtė konsideruar pėrtej protokollit dhe afėrsia e tyre po shihet me dyshim ku nuk kanė munduar as memet qė i tallin, siē mund ta shihni nė foton mė lartė. /albeu.com/