Pavard: Nuk po e kuptoj akoma këtë që ka ndodhur

Pavard: Nuk po e kuptoj akoma kėtė qė ka ndodhur

Shtuar më 15/07/2018, ora 23:30

Benjamin Pavard ėshtė padyshim njė nga zbulimet e kėtij Kampionati Botėror. 22-vjeēari, i cili nė sezonin 2016-2017 luante nė Bundesliga 2 arriti tė fitonte trofeun mė tė rėndėsishėm futbollistik tė globit.Futbollisti i Stutgardit ishte njė emėr i panjohur pėr opinionin sportiv, por ai u shndėrrua nė protagonistin kryesor tė Francės. Pavard do tė mbahet mend gjatė pėr super golin ndaj Argjentinės, si dhe pėr lojėn e bukur tė zhvilluar. Nė njė deklaratė pėr mediat pas ndeshjes Pavard rrėfehu emocionet pas fitimit tė Botėrorit ku u shpreh:"Nuk e kam kuptuar ende tė gjithė atė qė ka ndodhur. Kur tė kthehemi nė shtėpi dhe tė shohim tė gjithė ngrohtėsinė e tifozėve, do tė kuptojmė se kemi bėrė diēka tė madhe. Po pres vetėm atė moment. Dy vite mė parė, gjatė finales sė humbur nė Europian ndaj Portugalisė, unė isha nė Lille duke e ndjekur si tifoz me njė grup miqsh. Nė sezonin 2016-2017 luaja nė Bundesliga 2 dhe tani jam kėtu dhe kemi fituar Botėrorin. Me siguri tani do tė argėtohemi, pasi gjėra tė tilla janė shumė tė rralla", u shpreh ai. /albeu.com/