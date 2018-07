Tmerr, pas fitores Franca kthehet në arenë lufte me pasojë dy viktima (VIDEO)

Tmerr, pas fitores Franca kthehet nė arenė lufte me pasojė dy viktima (VIDEO)

Shtuar më 16/07/2018, ora 09:09

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Fitorja e Kampionatit Botėror tė Futbollit nga ana e Francės nė pėrballje me Kroacinė, pėrveē festimeve ka sjellė edhe trazira tė mėdha me pasojė vdekjen e dy tifozėve.Nė Franceė kur po festohej pėr fitimin e Kupės sė Botės, shpėrthyen grindjet dhe plaēkitjet, vjedhjet nepėr xhepa, nderkohe qe si bilanc i fundit llogarohen edhe dy persona te vdekur.Fanse hynė nėper dyqane dhe shkatėrruan dritaret para se tė duhej ndėrhyrja Nė qytetin Alpine tė Annecy, njė tifoz 50-vjeēar i Francės gjeti vdekjen pasi pėrfundoi ne nje kalan.Ndėrkohe nė afėrsi tė Saint-Felix, pati njė tjetėr vdekje kur njė burrė nė tė 30-at vdiq pasi pėsimit tė njė aksidenti ku makina e tij u pėrplas me njė pemė.Sipas shtypit francez, tė rinj tė ndryshėm, disa prej tė cilėve ishin me kapuēė, kanė plaēkitur dyqanet duke marrė shishe vere dhe shampanjė.Vetėm ndėrhyrja policisė me gaz lotėsjellės ka bėrė tė mundur shpėrndarjen e turmės.Incidente dhe gaz lotsjellės pati edhe nė qendėr tė Lione, nė Rouen dhe Mentone.Rreth 110 mijė agjentė u angazhuan nga ministria e Brendshme franceze, pėr tė garantuar kėtė fundjavė. /albeu.com/