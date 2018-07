Mbape: Jam një djalosh që ka vuajtur shumë

Mbape: Jam njė djalosh qė ka vuajtur shumė

Franca ditėn e sotme do tė pėrballet me Kroacinė pėr finalen e Botėrorit "Russia 2018".Sigurisht shpresat e Francės janė te yjet e skuadrės ku njė ndėr ta shtė edhe 19-vjeēari Kylian Mbappe Mbappe nė njė intervistė tė dhėnė pėr “Le Monde”, ka deklaruar se do tė japė shpirtin nė fushė pėr Kupėn e Botės.Ai shihet i njė super talent dhe ėshtė berė nė njė nga futbollistėt mė tė kėrkuar tė momentit.Por Mabappe thotė se ky talent nuk ra i gjithi nga qielli, por ėshtė rezultat i shumė vuajtjeve dhe sakrifice. Festoj nė kėtė mėnyrė sepse dua qė golave tė mi t’u bashkėngjis edhe markėn, apo “shenjėn” time. Mė vjen disi spontane tė festoj ashtu, por nuk e bėj pėr t’u mburrur. Pėrkundrazi, kam sakrifikuar shumė gjithė jetėn time pėr tė arritur deri kėtu ku jam." /albeu.com/