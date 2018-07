Martinez: Mposhtim Francën dhe synojmë finalen e Botërorit

Martinez: Mposhtim Francėn dhe synojmė finalen e Botėrorit

Shtuar më 09/07/2018, ora 20:48

Belgjika ėshtė njė nga surprizat e mėdha nė Kupėn e Botės qė po zhvillohet nė Rusi.Por trajneri i "Djajve tė Kuq", Roberto Martinez ėshtė shprehur se nuk do tė ndalen dhe do tė kėrkojnė finalen e madhe."Jemi nė gjysmėfinale dhe kjo ėshtė njė arritje pėr ne. Por nuk duam tė ndalemi kėtu. Synojmė finalen dhe mė pas tė shohim. Franca ėshtė e fortė, por duam ta mundim me spektakėl. Kemi shumė shanse pėr kualifikim", deklaroi Martinez . /albeu.com/