Marotta shuan kureshtjen, ja si rrodhi transferimi i Ronaldos

Shtuar më 11/07/2018, ora 11:21

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Zyrtarizimi i Ronaldo s tek klubi i Juventus po shihet si njė trofe i madh nė Itali dhe tė gjithė po flasin pėr kėtė ēėshtje.Sė fundmi edhe bashkėthemeluesi i Juventus Giuseppe Marotta , ka shuar disa kureshtje nė lidhje me kėtė transferim dhe si arriti tė realizohej. Marotta ka deklaruar se e gjitha kishte filluar me Joao Cancelon, mbrojtėsin portugez qė iu bashkua Juves javė mė parė. Marotta ka luajtur rol kyē nė transferimin e Ronaldo n nė Juventus pėr 112 milionė euro si menaxher i pėrgjithshėm, dhe tani tregon se ishte zgjedhja e portugezit t’i bashkohej bardh e zinjve.“Ishte njė performance e jashtėzakonshme ekipore. Jam i lumtur, shumė i lumtur”, tha 61-vjeēari pėr Corriere della Sera.“Protagonistėt e vėrtetė e kėtij ekipi janė lojtarėt dhe aksionarėt Juventus it. Cristiano Ronaldo ishte i pari qė besoi nė kėtė marrėveshje, i pari qė e nisi. Ai e zgjodhi Juventus in”, zbuloi Marotta Ai tregoi se aksionarėt e kampionit italian kishin vendosur ta mbėshtesnin klubin nė operacionin Ronaldo menjėherė pasi qė e kishin kuptuar se pesė herė fituesi i Topit tė Artė mund tė arrihej.“Kur e kuptuam se mund ta shfrytėzojmė kėtė rast, aksionarėt u pajtuan ta pėrkrahin klubin. Insistoj, ka qenė performancė e jashtėzakonshme ekipore. E gjitha nisi kur negociuam pėr Cancelon, i cili e ka agjentin e njėjtė si Ronaldo , Jorge Mendes”, shtoi ai. /albeu.com/