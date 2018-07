Marcelo te Juventus? Së shpejti do të jetë bashkë me Ronaldon

Marcelo te Juventus? Sė shpejti do tė jetė bashkė me Ronaldon

Pas transferimit tė Ronaldos te Seria A, pranė klubit tė Juventus njė tjetėr lojtarė i Real Madrid mendohet se do tė transferohet po tek Juventus Bėhet fjalė pėr shokun e ngushtė tė Ronaldos, mbrojtėsin e krahut tė djathtė, Marcelo ėshtė kėrkuar shumė ditėt e fundit edhe nga tifozėt e Juventus tė cilėt kanė thyer rrjetin me komentet dhe me hashtagun # Marcelo Por dyshimi shtohet akoma mė shumė ku nė njė postim tė Marcelo s pėr Ronaldon ai nė fund shkruan: "Sė shpejti do tė jemi bashkė sėrish".Kjo frazė e Marcelo ėshtė pėrdorur si njė sinjal se ai dhe Ronaldo do tė luajnė bashkė sėrish dhe ai sė shpejti do ti bashkohet Juventus . /albeu.com/