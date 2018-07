Maradona sulmon ashpër Argjentinën: Lojtar shahu

Maradona sulmon ashpėr Argjentinėn: Lojtar shahu

Shtuar më 13/07/2018, ora 12:09

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Legjenda e Argjentinės Maradona gjithmonė ka ditur si tė bėhet pretagonist me komentet e tij. Kėtė rradhė ai duket se ende nuk e ka harruar eliminimn e Argjentinės nė fazėn e 1/8 dhe paraqitjen e dobėt tė bėrė nė kėtė Botėror. Maradona u kthye pėr tė pėrjashtuar Messin nga kritikat e tij ndaj ekipit tė Argjentinės “Ata e donin Leon pėr tė zgjidhur tė gjitha problemet. Nė fakt, me ato pasime tė Biglia, apo Enzo Perez, ai u kthye si njė karrocė dore nė kalldrėm”, – tha “Dora e Zotit” nė programin e tij “Telesur”, nga Venezuela.Pastaj, ai nuk kurseu drejtuesit e Federatės Argjentinase tė Futbollit (AFA).“Historia shkon pėrmes cilėsisė sė udhėheqėsve. Argjentina nuk po bėn dot njė ekip konkurrues, edhe pse ka mjaft lojtarė qė dinė tė luajnė mirė futboll. Unė marr shembull Davor Suker, tė cilin e kisha partner te Sevilla.""Ai drejton Federatėn e Futbollit tė Kroacisė dhe ka njė marrėdhėnie tė jashtėzakonshme me lojtarėt. Ata kanė njė ekip tė pėrgatitur pėr tė dhėnė gjithēka nė fushė dhe janė nė finale tė Botėrorit”, – shtoi Maradona Mė nė fund, ai u ndal tek emri i Jorge Sampaolit, ende trajner i ekipit kombėtar tė Argjentinės , tė cilin e quajti “lojtar shahu ” pėr shkak tė ndryshimeve tė vazhdueshme tė sistemit tė lojės. /albeu.com/