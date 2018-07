"Lufta" për vendin e tretë ja si pritet të luhet Belgjikë-Angli (FOTO LAJM)

"Lufta" pėr vendin e tretė ja si pritet tė luhet Belgjikė-Angli (FOTO LAJM)

Shtuar më 14/07/2018, ora 12:43

Ditėn e sotme ėshtė rradha e skuadrave humbėse tė gjysmėfinaleve qė tė pėrballen me njėra tjetrėn.Nė "Saint Petersburg Stadium" Blgjika do tė pėrballet edhe njėherė tjetėr me Anglinė pėr tė marrė vendin e tretė nė kėtė Botėror.Ndėrkohė qė nė mediat sportive janė publikuar edhe formacionet e mundshme tė dy skuadrave mundshėm i Belgjikės (3-4-2-1): Courtois, Alderėeireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Tielemans, Carrasco, Januzaj, Thorgan Hazard, Batshuayi. mundshėm i Anglisė (3-5-2): Butland, Jones, Maguire, Stones, Alxander – Arnold, Alli, Dier, Loftus – Cheek, Rashford, Sterling. /albeu.com/