Lojtarët e Real Madrid i japin lamtumira emocionuese Ronaldo-s

Lojtarėt e Real Madrid i japin lamtumira emocionuese Ronaldo-s

Shtuar më 11/07/2018, ora 10:59

Pas shumė ditėve polemikash pėr Ronaldon mė nė fund ditėn e djeshme ai ėshtė zyrtarizuar te klubi i Juventus.Ndoshta shumėkush nuk e priste njė kalim tė tillė por Ronaldo e ka bėrė zgjedhjen e tij madje edhe ju ka kaėrkuar shokėve tė Real Madrid qė ta kuptojnė pėr vendimin qė ka marrė.Nga ana tjetėr shokėt e skuadrės nė Real Madrid nuk kanė ngurruar ti japin lamtumirėn Roanldos menjėherė pas zyrtarizimit tė tij.Mė poshtė po ju sjellim disa nga lamtumirat e dhėna pėr Ronaldon nga shokėt e skuadrės qė kanė luajtur me tė nė Madrid Toni Kroos: “Vendimtar pėr trofetė qė kemi fituar nė tė shkuarėn. Njė kampion i vėrtetė. Ishte njė kėnaqėsi qė tė luaja me ty. Gjithė tė mirat legjendė.Sami Khedira: “Mirė se erdhėt nė Torino, Kristiano. Ne kemi kaluar kohė tė bukura nė Madrid , mezi po prės tė punoj me ju. Sot ėshtė njė ditė speciale.Sergio Ramos: “Kristiano, golat e tu, numrat e tu dhe gjithēka ne kemi fituar bashkė flasin vetvetiu. Ju keni njė vend special nė histori tė Real Madrid it. Si ‘Madrilen’ ne do tė kujtojmė gjithmonė. Ishte kėnaqėsi tė luajmė se bashku, bishė. Njė pėrqafim tė madh dhe fat”Marco Asensio: “Ka qenė njė kėnaqėsi tė luaja pėrkrah teje, ju keni qenė njė shembull nė ēdo mėnyrė. Ju uroj fat tė mirė nė aventurėn tuaj tė re.” /albeu.com/