Legjenda e Interit: Mbappe ka nxjerrë jashtë mode Messin, Neymarin dhe Ronaldon

Legjenda e Interit: Mbappe ka nxjerrė jashtė mode Messin, Neymarin dhe Ronaldon

Shtuar më 14/07/2018, ora 23:45

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Ditėn e nesėrme do tė jetė finalja e madhe e Botėrorit qė do tė luhet nė Moskė mes Francės dhe Kroacisė. Tė gjithė janė nė pritje tė kėsaj sfide ashtu edhe legjendat e futbollit Botėror. Ka qenė ish-lotari i Interit ai qė ka folur dhe ka dhėnė mendimin e tij nė lidhje me ndeshjen e nesėrme "Do tė ndodhė diēka e madhe. Ėshtė krijuar njė grup i bukur me kalimin e ndeshjeve, i bazuar te sakrifica. Nuk ka qenė e lehtė pas ndeshjes sė parė, por, nė mėnyrė qė tė pėrmirėsohet, njė grup duhet tė mbetet i bashkuar. Mė ka befasuar pjekuria e tyre, pavarėsisht se pjesa mė e madhe e lojtarėve nuk kanė shumė eksperiencė", ka thėnė Djorkaef. Mbappe ? Sot ėshtė ai mė i miri, mė pas vijnė tė tjerėt. Sipas mendimit tim, e ka pėrmirėsuar lojėn e tij deri nė njė nivel qė e afron me mė tė mėdhenjtė. I takon atij tė vazhdojė kėshtu. Ėshtė gjithmonė nė shėrbim tė grupit dhe bėn gjėra tė ēmendura."Praktikisht, nė krahasim me atė qė po bėn ai, Messi, Ronaldo dhe Neymar mund tė konsiderohen tė dalė nga moda. Do tė jetė lojtari mė i mirė nė botė. Sipas mendimit tim, Franca do tė fitojė, do tė jemi 66 milionė nė mbėshtetje tė kombėtares. Mė pas i takon atyre”, pėrfundoi ai. /albeu.com/