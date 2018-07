Ky është orari i finales së Botërorit (FOTO LAJM)

Ky ėshtė orari i finales sė Botėrorit (FOTO LAJM)

Edhe dy ndeshje kanė mbetur pėr t’u ulur sipari i Kampionatit Botėror “Rusi 2018”.Tė shtunėn e 14 korrikut do tė luhet sfida e “tė dėshpėruarve” mes Anglisė dhe Belgjikės pėr vendet 3-4, ndėrsa ajo mė e rėndėsishmja, finalja e madhe mes Francės dhe Kroacisė do tė zhvillohet tė dielėn mė 15 korrik.Bie nė sy orari i kėtyre dy sfidave, qė pėr sportdashėsit shqiptarė ėshtė paksa i ēuditshėm.Belgjikė-Angli do tė luhet nė orėn 16:00, ndėrsa finalja Francė-Kroaci do tė startojė nė orėn 17:00.