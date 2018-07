Ky është numri historik që do mbajë Ronaldo, Juventus e paralajmëroi (VIDEO)

Ky ėshtė numri historik qė do mbajė Ronaldo, Juventus e paralajmėroi (VIDEO)

Shtuar më 11/07/2018, ora 11:16

Ditėn e djeshme pas shumė lajmesh dhe polemikash pėr Cristiano Ronaldo n, ėshtė bėrė edhe zyrtarizmi i tij nė Serinė A, pranė klubit tė Juventus Pas zyrtarizmit tė tij tek klubi i Juventus mediat italiane kan bėrė disa raportime ku thuhet se Cristiano Ronaldo do tė vazhdojė tė mbajė tė njėjtin numėr historik qė ka mbajtur te Real Madridi, numrin 7.Ky numėr nė sezonin e kaluar mbahej nga Juan Cuadrado, por tashmė do tė jetė Ronaldo zotuesi i kėtij numri.Gjithashtu kujtojmė se Juventus e pati paralajmėruar kėtė gjė disa ditė mė parė ku shpėrnadu edhe njė video me historinė e lojtarėve qė kanė mbajtur numrin 7 te Juventus . /albeu.com/