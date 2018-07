Ky do të jetë arbitri i finales së Rusia 2018

Ky do tė jetė arbitri i finales sė Rusia 2018

Shtuar më 10/07/2018, ora 13:01

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Tė martėn dhe tė mėrkurėn do tė luhen dy ndeshjet gjysmėfinaliste nė Kupėn e Botės, Francė-Belgjikė dhe Angli-Kroaci Uruguaiani, Andres Kunja do tė jetė gjyqtari kryesor i gjysmėfinales sė parė midis Francės dhe Belgjikės, ndėrsa nė Angli-Kroaci do tė vendosė drejtėsi turku Ēunejt Ēakir.Tashmė ėshtė pothuajse e qartė. Italiani Xhanluka Roki, serbi Milorad Maziē , apo iraniani Alireza Fagani, do tė ‘synojnė’ tė jenė ata tė cilėt do tė gjykojnė finalen e madhe tė 15 korrikut nė stadiumin “Luzhniki”.Njė pėrgjegjėsi e madhe, por secili prej tyre do tė donte tė ishte njė protagonist nė evenimentin mė tė madh tė vitit.