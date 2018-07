Kur futbollistët kroatë luftonin kundër ushtarëve serbë (VIDEO)

Kur futbollistėt kroatė luftonin kundėr ushtarėve serbė (VIDEO)

Ekziston njė njeri i cili dallon mbi pjesėn tjetėr kur vjen puna te ndjenja e pakėndshme e futbollit dhe politikės: Zvonimir Boban . Ish-mesfushori i Milanit gėzonte njė karrierė mjaft tė suksesshme nė klub, e cila e pa atė tė ngrinte katėr Scudettos me kuqezinjtė, njė Ligė tė Kampioneve dhe tė shkruajė historinė e kombėtares kroate duke arritur tė pėrfundojė e treta nė Kupėn e Botės 1998 nė Francė.Megjithatė, pėr njė pjesė tė madhe Boban ėshtė njė simbol, jo i prestigjit tė futbollit, por i nacionalizmit dhe lirisė kroate , pėr rolin e tij legjendar nė fillimin e Luftės sė Pavarėsisė Kroate Sigurisht ėshtė qesharake tė nxjerrėsh pėrfundimin se njė futbollist me njė goditje solli njė konflikt, por kontributi i Boban nė njė trazirė mes tifozėve tė Dinamo sė Zagrebit dhe Yllit tė Kuq tė Beogradit nė maj tė vitit 1990 solli armiqėsi mes Jugosllavisė dhe popullsisė nacionaliste tė Kroacisė.Kur tregohet historia e Boban it dhe goditja qė filloi njė luftė, ėshtė e domosdoshme tė sigurohet konteksti historik dhe politik, rrethanat e jashtėzakonshme qė siguruan njė sfond tė tillė tė nxehtė nė ndeshjen midis Red Star dhe Dinamo.Ish-Jugosllavia u formua si njė komb nė fund tė Luftės sė Madhe, duke sjellė sė bashku disa grupe njerėzish tė afėrm gjeografikisht, duke pėrfshirė kroatėt, serbėt, sllovenėt dhe malazezėt. Pėrzierja e kombėsive dhe identiteteve mbaheshin nėn sundimin unifikues tė njė burri: Marshalli Tito.Revolucionari dhe burrėshtetasi jugosllav ishte pėr shumė njerėz, simboli i fundit i unitetit, politikat e tij qė mundėsojnė bashkėjetesėn paqėsore tė kombeve tė ndryshme tė federatės jugosllave.Tito ishte arkitekti kryesor i Jugosllavisė sė dytė, i cili zgjati nga viti 1943 deri nė fillim tė viteve 90, kur, pas njė dekade tė tensionit, tė pėrshkallėzuar, tė shkaktuar nga vdekja e tij nė vitin 1980, kombi zbriti nė njė sėrė konfliktesh dhe rrėmujash qė pėrfundimisht do ta shpėrbėjnė atė veē e veē.Gjatė viteve 1980, kur Jugosllavia u gjend nė udhėkryq pas vdekjes sė Titos, futbolli u bė njė mjet i shquar pėr tė shprehur nacionalizmin pėr kroatėt. Pėr shumė tifozė, stadiumi u bė njė arenė ku ata mund tė largonin frustrimet e tyre politike dhe sociale.Kėndimi sė bashku me imazhet mbi flamuj dhe banderola, do tė thoshin qė stadiumet shpesh mund tė mbajnė njė atmosferė dėrrmuese politike. Dhe pikėrisht kjo ndodhi mė 13 maj 1990 kur Partizani i Beogradit u pėrball me Dinamon e Zagrebit nė njė ndeshje qė ėshtė cilėsuar rregullisht si njė moment qė ndryshoi botėn.Tifozėt e Dinamos ishin tėrėsisht nacionalistė dhe u pėrgatitėn pėr njė konflikt pėr tė fituar pavarėsinė. Grupi i tifozėve Dinamo, Bad Blue Boys, ishin mė tė pasionuar, shumė prej tyre u bashkuan me ushtrinė kroate , ngjashėm me Ultrasit e Kuq tė Beogradit, duke formuar njė pjesė tė madhe tė forcave tė armatosura serbe.Pra, nė njė stadium tė mbushur me nacionalistėt e vijės sė ashpėr dhe ndjenjat anti-qeveritare, njė atmosferė e zjarrtė me njė armiqėsi tė paimagjinueshme. Ajo qė ndodhi nė atė stadium konsiderohet gjerėsisht si shembulli mė i tmerrshėm i huliganizmit qė ėshtė parė ndonjėherė nė futbollin europian.Ndeshja ishte njė parashikim i luftės qė duhej ndjekur, e braktisur pas vetėm 10 minutash pėr shkak tė skenave tė pėrshkallėzuara tė dhunės. Kur i gjithė ferri shpėrtheu gjatė njė pushtimi katran, Boban vuri re njė polic duke u pėrpjekur pėr tė parandaluar huliganėt kroatė qė tė sulmonin tifozėt e yllit tė Kuq. I mbushur me krenari dhe zemėrim nacionalist, mesfushori u sul drejt oficerit dhe u hodh nė ajėr, duke nisur gjurin nė drejtim tė fytyrės sė tij.Pas kėsaj, luftimet vazhduan pėr mė shumė se njė orė dhe stadiumit iu vendos zjarri, skena tė tmerrshme qė tronditėn botėn. Njė nga tingujt e tmerrshėm tė asaj dite ishte Boban duke bėrtitur, “Ku ėshtė policia ? Ku ėshtė policia e pėrgjakshme?” Ai po i referohej natyrisht mungesės sė veprimit tė policisė.“Huliganė nga Beogradi po shkatėrronin stadiumin tonė. Policia nė atė kohė, e cila ishte absolutisht njė polici regjimi, nuk iu pėrgjigj fare, sqaron Boban mė nė dokumentarin e Vuk Janiqit, “The Last Yugolsav Football Team”. Tregoi njė guxim dhe pėrkushtim tė madh, prandaj Boban cilėsohet mė shumė se njė futbollist.Ai ėshtė hero kombėtar, njė figurė pothuajse mistike, romantike nė panteonin e futbollistėve tė mėdhenj, qė gėzon respekt pėr shfrytėzimin e pozitės sė tij si kapiten i Dinamos Zagreb pėr tė luftuar pėr ēėshtjen kroate Pas asaj dite tė errėt brenda stadiumit Maksimir, kur policia nuk bėri asgjė pėr tė ndalur kaosin, shumė prej tyre shkuan nė betejė kur filloi Lufta e Pavarėsisė Kroate . Njė nga aktorėt kryesorė nė konflikt ishte Zelijko Raznatoviq, i njohur mė shumė si Arkan, kriminel serb dhe paramilitar vrasės, i cili u bė komandant i tifozėve famėkeq tė Red Star, tė njohur si Delije. Arkan, kishte qenė nė Maksimir, sė bashku me pėrafėrsisht 1,500 Delije, duke u pėrqendruar nė veprime tė dhunshme kundėr kroatėve.Arkan do tė hynte nė Gardėn Vullnetare Serbe, njė grup militimi tė dhunshėm dhe tė frikėshėm, i pėrbėrė kryesisht nga Delija. Ata u bėnė tė njohur si “Tigrat e Arkanit” dhe u futėn nė njė sundim terrori pėrmes Luftės sė Pavarėsisė deri sa u shpėrndanė nė fund tė vitin 1996.“Kėtu isha njė fytyrė publike e pėrgatitur pėr tė rrezikuar jetėn, karrierėn dhe gjithēka qė fama mund tė mė kishte sjellė, tė gjitha pėr shkak tė njė ideali, njė arsyeqė ishte pavarėsia e Kroacisė. Boban tha se goditja ndaj policit mund ta ēonte atė nė njė rrugė shumė tė pasigurt, por, pėr fat tė mirė pėr tė, ai vazhdoi tė ketė njė karrierė tė suksesshme si njė futbollist profesionist. Si njė mesfushor krijues jashtėzakonisht i talentuar, i cili binte nė sy pėr shkathtėsinė e tij. Ai ishte duke tėrhequr vėmendjen e disa klube tė mėdha, por AC Milan fitoi garėn pėr tė nėnshkruar me tė nė 1991, pėr njė vlerė qė besohet tė jetė £8 milion.Ky ishte njė hap i rėndėsishėm pėr Boban , por ai ishte i detyruar tė priste shansin pėr tė shkėlqyer nė San Siro, duke u huazuar njėherė tek Bari pas ardhjes sė tij nė Itali, nė mėnyrė qė tė njihte mjedisin e ri dhe futbollin italian. Bari ra nė Serie B nė sezonin e viteve 1991-92, por Boban arriti tė shkėlqente.Falė aftėsive tė tij tė mrekullueshme, Boban arriti tė fitojė besimin e trajnerit tė Milanit, qė asokohe ishte Fabio Capello. Kroati pas rėnies sė Barit nė Serie B u grumbullua tek Milani dhe do tė luante pėrkrah Ruud Gullit, Roberto Donadoni dhe Demetrio Albertini. Boban formoi njė partneritet tė afėrt me Albertini nė mesin e fushės. Kjo ishte pika mė e fortė e skuadrės qė ēoi nė njė triumf nė finalen e Champions League pas njė pėrballje me Barcelonėn e Johan Cruyff. Njė fitore historike e ekipit italian qė solli shkatėrrimin e katalanasve me rezultatin 4-0 nė Athinė. Me Milanin, Boban fitoi edhe kampionatin italian njė vit mė pas.Kombėtarjapėr Boban kishte ulje dhe ngritje. Ai u dėnua me 6 muaj pezullim nga Federale Jugosllave pėr atė goditje qė i bėri policit nė vitin 1990. Boban do tė ketė shansin e tij pėr tė treguar vlerat nė skenėn globale 8 vite mė vonė nė Kupėn e Botės. Ku Kroacia do tė pėrfundojė e treta nė Francė, duke mposhtur Holandėn pėr vendin e tretė pasi u mposhtėn nga kampionėt e Francės nė gjysmėfinale gjysmėfinalen.Ai luajti pėrkrah njė golashėnuesi si Davor Šuker, si dhe njė skuadre tė pėrbėra nga figura tė mėdha si Slaven Bilić, Igor Štimac, Dario Šimić, Robert Prosinečki dhe Aljoša Asanović. Boban ishte kapiten dhe gjeneral nė fushė, duke frymėzuar shokėt e skuadrės tė kalojnė njė grup ku kishte ekipe si Argjentinėn, Japoninė dhe Xhamajka, ndėrsa mė pas eliminoi Rumaninė dhe Gjermaninė nė ēerekfinale.Edhe pse humbja ndaj Francės nė gjysmėfinale ishte e dhimbshme, turneu ishte njė periudhė tjetėr kėnaqėsie pėr Boban in. 90-ta si njė dekadė filloi nė rrethana mjaft tė zymta pėr Boban , por, ai ishte nė gjendje tė quante veten katėr herė kampion i Serie A, fitues i Ligės sė Kampionėve dhe njeriu qė udhėhoqi vendin e tij nė historinė qė shkruan nė Kupėn e Botės.Natyrisht, karrierėn e Boban mori fund tek Milan pasi pėr kuqezinjtė firmosi Rui Costa nga Fiorentina, ai shėnoi fundin e njė epoke pėr Boban i cili pas nėntė sezoneve si hero nė San Siro, u largua nga klubi pėr tek Celta Vigo nė huazim. Fatkeqėsisht, nė Spoanjė ishte njė dėshtim, pasi arriti tė zhvillonte vetėm katėr ndeshje.Pas varjes sė kėpucėve, Boban u diplomua tė histori, duke shkruar tezėn e tij mbi krishterimin nė Perandorinė Romake. Ai mbetet njė figurė e shquar nė futbollin italian, duke shkruar rregullisht pėr Gazzetta dello Sport dhe duke punuar si ekspert dhe analist pėr SKY Italia.Komentet e tij pa kompromis shpesh e kanė zhytur atė nė polemika qė kur ai filloi karrierėn e tij tė dytė, por ai thotė se i shpreh gjėrat si i sheh. Boban nuk ishte kurrė njė njeri qė u largua nga diēka dhe sigurisht qė nuk ishte njeri qė i fshihte ndjenjat e tij. Boban mbetet njė simbol i nacionalizmit kroat dhe njė heroi pėr Milanin. Ai meriton tė mbahet mend si shumė mė tepėr sesa thjesht njė sportist qė ndihmoi vėnien nė lėvizje tė njė konflikti tė ashpėr pas goditjes sė njė polici.Ai ishte gjithashtu njė futbollist fantastik, brilant, krijues dhe me njė dėshirė pėr tė shėnuar gola tė ēuditshėm dhe spektakolarė. Boban krijoi njė karrierė tė shkėlqyer pėr vete dhe shkroi emrin nė njė nga klubet mė tė mėdha tė tė gjitha kohėrave, po ashtu shkroi historinė edhe me kombėtaren kroate nė 98-ėn.(Tirana Today)