Kompanitë e basteve "shpallin" finalisten e parë të Rusia 2018

Kompanitė e basteve "shpallin" finalisten e parė tė Rusia 2018

Shtuar më 10/07/2018, ora 11:18

Sot do tė luhet gjysmė-finalja e parė e botėrorit tė Rusi 2018.Nė orėn 20:00 nė stadiumin “St Petersburg” Belgjika dhe Franca do tė pėrballen ndėrmjet tyre pėr tė synuar njė biletė pėr finalen e madhe tė Kupės sė Botės. Franca vjen pasi eliminoi Uruguain me rezultatin e pastėr 2-0, kurse Belgjika eliminoi Brazilin me rezultatin 2-1.Pritet tė jetė njė “finale” e vėrtetė pėr shkak se tė dy skuadrat kanė nė pėrbėrje shumė “xhevahire”.Kompanitė e basteve kanė publikuar koeficientėt ku francezėt dukshėm favorizohen mė shumė.Fitorja e Francės kuotohet 2.50, barazimi 3.30, ndėrsa fitorja e belgėve 3.10. Ndėrsa pėr sa i pėrket kualifikimit Franca ka kuotėn 1.75, ndėrsa Belgjika 2.10.Tashmė do tė jetė fusha e blertė qė do tė tregojė fituesin e vėrtetė.