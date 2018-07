Kjo është arsyeja pse Griezmann u shfaq me flamurin e Uruguajit

Kjo ėshtė arsyeja pse Griezmann u shfaq me flamurin e Uruguajit

Shtuar më 16/07/2018, ora 17:14

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Antoine Griezmann i habiti tė gjithė, teksa gjendej nė konferencėn pėr shtyp pas fitores nė finale me Kroacinė, u ngrit nga vendi i tij dhe shkoi tė marrė njė flamur tė Uruguajit , qė mė pas e hodhi edhe mbi shpinė.Nuk ka qenė njė shaka, as njė provokim nga kampioni i botės i sapo shpallur dhe as njė mungesė respekti pėr vendin e tij.Gazetarėt e kanė pyetur nėse kishte lidhje me Diego Godin, shoku i tij i skuadrės tek Atletico Madrid, me tė cilin ka njė lidhje shumė tė ngushtė. Griezmann ka qeshur dhe ka zbuluar arsyen e paraqitjes sė tij me flamurin e “Celeste”-s.“Futbolli Uruguain mė ka pėlqyer gjithmonė, – ka pranuar ai, – kam filluar ta vlerėsoj falė Carlos Bueno (ish-shok skuadre nė kohėn e Real Sociedad) dhe shpesh shikoja ndeshjet e Penarol (klubi i Montevideos). Kjo ka qenė njė nga arsyet spe nuk kam dashur tė festoj kur kemi fituar ndaj Uruguait, e adhuroj atė popull dhe kulturėn e tyre”. /albeu.com/