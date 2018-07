Këto kuriozitete të finales së Botërorit nuk duhet ti humbisni

Kėto kuriozitete tė finales sė Botėrorit nuk duhet ti humbisni

Franca dhe Kroacia u ndanė me njė rezultat 4-2 nė finalen e Botėrorit "Russia 2018", ku pas kėsaj ndeshje francezėt pas 20 vitesh janė kurorėzuar pėrsėri si Kampionė Bote.Finalja e Rusi 2018 mes Francės dhe Kroacisė ka qenė njė ndeshje shumė e veēantė, por mbi tė gjitha ka dhuruar disa statistika e kuriozitete tė rralla.Kėto janė rastėsitė e ēuditshme qė kanė tė bėjnė me Perunė e Danimarkėn, pa harruar kėtu edhe rekordin e interistėve.4 – Franca, me moshėn mesatare 26 vite e 11 ditė, u bė pėrfaqėsuesja e katėr mė e re nė moshė qė fiton Botėrorin. Mė e reja ishte e Brazilit nė vitin 1970 (25 vjet e 70 ditė).0 – Franca u bė pėrfaqėsuesja e parė nė historinė e tė gjithė Botėrorėve qė fiton titullin me sulmuesin e saj titullar (Zhiru) qė nuk ka bėrė qoftė edhe njė gjuajtje tė vetme nė kuadrat nė ndeshjet qė ka luajtur.2 – Lukas Hernandez dhe Antuan Grizman janė dy lojtarėt e parė tė historisė sė Atletiko Madrid qė fitojnė njė Kupė Bote.Peruja – Kampione nė Kupat e Botės ku ka marrė pjesė Peru:1930: Uruguai ( luajti 1970: Brazil ( luajti 1978: Argjentina ( luajti 1982: Italia ( luajti 2018: Franca ( luajti Danimarka – Pėrfaqėsuesja e Danimarkės ka hyrė nė histori si e vetmja qė e cila ka luajtur kundėr dy finalistėve tė njė turneu dhe nuk ėshtė mposhtur nga asnjė prej tyre (pa pėrfshirė penalltitė), duke mos qenė gjithashtu asnjėherė nė disavantazh nė kėto sfida.12- Dejan Lovren u bė lojtari i 12 nė histori qė humb nė tė njėjtin vit edhe finalen e Ligės sė Kampioneve, edhe atė tė Botėrorit. U bashkohet emrave si Balak, Rumenige, Lidholm e Roben.11- Rafael Varane u bė futbollisti i 11 i cili fiton nė tė njėjtin vit edhe Ligėn e kampioneve, edhe Kupėn e Botės . I bashkohet emrave si Bekenbauer, Myler, Roberto Karlos e Karrembė.3 – Didier Deshamp u bė personi i tretė pas Mario Zagallo dhe Franc Bekenbauer qė fiton Kupėn e Botės si lojtar dhe si trajner.2 – Kilian Mbape, nė moshėn 19 vjeē e 207 ditė, u bė adoleshenti dhe njėkohėsisht futbollisti i dytė mė i ri qė shėnon nė finalen e Kupės sė Botės qė nė periudhėn kur shėnoi Pele (17 vjeē e 251) ditė) nė finalen e Botėrorit 1958.2 – Gol dhe autogol nė tė njėjtėn ndeshje Botėrori. Ajo qė bėri Mario Manxhukiē ka vetėm njė precedent nė vitin 1978, nė ndeshjen kur Brandts i Holandės realizonte kundėr Italisė.1 – Pol Pogba u bė lojtari i parė i Manchester United qė shėnonte nė finalen e njė Botėrori.2 – Ivan Perisiē barazoi Marko Materacin si lojtarėt e vetėm qė kanė shkaktuar penallti dhe shėnuar gol nė finalen e Kupės sė Botės . Tė dy, si lojtarė tė Interit.8 – Interi ėshtė skuadra lojtarėt e tė cilės kanė shėnuar mė shumė gola nė finalet e Botėrorėve (8), duke lėnė pas Santos (5) dhe Juventus (5)1 – Mario Manxhukiē u bė lojtari i parė qė shėnonte autogol nė historinė e finaleve tė Botėrorėve. Mė pas, ai u bė futbollisti i 5 qė ka shėnuar edhe nė njė finale tė Champions, edhe nė njė tė Kupės sė Botės 19 – Vazhdon rekordi i dyshes Pogba-Kante. Kjo ishte ndeshja e 19 kur ata luajnė sė bashku si titullarė tė Francės. Pėrfaqėsuesja nuk ka humbur asnjė prej kėtyre takimeve (15 fitore, 4 barazime).