Këto janë mesazhet emocionuese të Rakitiç dhe Modriç (FOTO LAJM)

Kėto janė mesazhet emocionuese tė Rakitiē dhe Modriē (FOTO LAJM)

Shtuar më 16/07/2018, ora 15:27

Kraocia nė kėtė Botėror ka bėrė njė paraqitje historike duke arritur pėr herė tė parė nė historinė e klubit qė tė shkojė nė njė finale Botėrori.Sigurisht qė merita pėr kėtė ėshtė e gjitha e lojtarėve tė cilėt kanė dhėnė gjithēka nė fushė pėr kombėtaren e tyre.Edhe pse humbėn finalen e Botėrorit, kroatėt janė me kokėn lartė dhe kėtė nuk kanė hezituar ta shperhin edhe mes tyre.Nė fund tė ndeshjes dy nga lojtarėt mė tė mirė tė ekipi, Luka Modriē dhe Ivan Rakitiē edhe pse kundėrshtarė me njėri-tjetrin kur luajnė me klubet, kanė shkėmbyer fanellat duke lėnė edhe njė mesazh.“Ivan, vėlla, jam shumė krenar pėr faktin qė kemi ndarė sė bashku kėto momente tė mahnitshme”, ka shkruar Luka Modriē nė fanellėn qė ja ka dhuruar Rakitic. Luka , vėlla, jam shumė krenar qė kam pasur mundėsinė tė luaj nė krah me ty”, ka shkruar Rakitiē ./albeu.com/