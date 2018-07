Kapet skedina e çmendur e finales së Botërorit (FOTO LAJM)

Kapet skedina e ēmendur e finales sė Botėrorit (FOTO LAJM)

Mbyllja e Botėrorit ishte fatlume pėr Francėn, e cila fitoi trofeun mė tė madh futbollistik, pasi mundi 4-2 nė finale Kroacinė.Nė pėrfundim tė kėtij turneu bėhen analiza tė hollėsishme, por edhe bilance.Pėr ata qė kanė preferuar tė vėnė baste gjatė zhvillimit tė aktivitetit, Francė-Kroaci ishte shansi i fundit pėr tė fituar para.Mund tė jenė tė shumtė ata qė i ka nderuar Franca me fitoren e saj, apo sėrish tė shumtė qė kanė parashikuar njė finale me shumė gola.Por skedina mė e ēmendur ėshtė kjo qė mund tė shihni nė foton e mėposhtme.Njė qytetar i ka rėnė nė “kokė” rezultatit final, duke parashikuar fitoren 4-2 tė Francės.Ai ka vendosur 5 mijė lekė (tė vjetėr), me koeficientin 151, duke fituar 755 mijė lekė (tė vjetėr). /albeu.com/