Kandidatët kryesor për të marrë drejtimin e Spanjës

Kandidatėt kryesor pėr tė marrė drejtimin e Spanjės

Shtuar më 08/07/2018, ora 23:10

Fernando Hierro nuk ėshtė mė trajner Spanjės pas eliminimit nga Kupa e Botės , por kush janė kandidatėt e mundshėm pėr ta zėvendėsuar atė?Federata e Futbollit e Spanjės konfirmoi tė shtunėn se do tė kėrkojė trajner , me largimin e Hierros.Shkarkimi i Julen Lopeteguit buzė fillimit tė Kupės sė Botės nėnkuptoi se Spanja do tė ketė nevojė pėr njė trajner tė ri.Sipas tė pėrditshmes spanjolle “AS”, kėta janė gjashtė kandidatėt kryesorė pėr stolin e Spanjės 1- Rafael Benitez2- Roberto Martinez3- Quique Sanchez Flores4- Luis Enrique5- Michel6- Xavi/albeu.com/