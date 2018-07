Jo vetëm Era, një tjetër shqiptare do të përformojë në Rusi (FOTO LAJM)

Jo vetėm Era, njė tjetėr shqiptare do tė pėrformojė nė Rusi (FOTO LAJM)

Jo vetėm Era Istrefi do tė kėndojė nė finalen e Kupės sė Botės nė Rusi Edhe njė kėngėtare e re shqiptare do tė marrė pjesė nė festimet e kėtij botėrori.Nė Rusi do tė performojė edhe Arilena Ara.Nė datėn 13 korrik Arilena do tė performojė nė Bjello rusi , mė pas nė datėn 14 korrik nė Rusi ku do tė performojnė nė "Fan Zonė" tė Kupės sė Botės.Dhe nė datėn 15 korrik sė bashku me kėngėtaren tjetėr shqiptare , Era Istrefi Duhet theksuar se kėnga e botėrorit kėnduar nga Era Istrefi ka rezultuar nė njė sukses tė vėrtetė, ajo ėshtė klikuar nga thuajse 100 milionė njerėz nė gjithė botėn. /albeu.com/