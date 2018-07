Ish-trajneri i Brazilit sulmon Neymarin: Ti nuk do jesh kurrë në nivelin e Peles

Ish-trajneri i Brazilit sulmon Neymarin: Ti nuk do jesh kurrė nė nivelin e Peles

Neymar nuk ka mė forcė pėr tė vazhduar tė luajė futboll, por Felipe Scolari e “shtyn” drejt greminės.Ish-trajneri i Brazilit thotė se ai nuk ėshtė nė nivelin e Ronaldos dhe Mesit “Ai nuk ka nevojė pėr kėshillat e mia. Ai e di shumė mirė se ku duhet tė pėr mirė sohet pėr tė arritur nivelet e larta. Sigurisht qė Neymar ėshtė njė lojtar i mirė , por nuk ėshtė kurrė nė nivelin e Pelesė. Por as nė atė tė Mesit dhe Ronaldos ”, thotė fillimisht Skolari.“Neymar nė vitet e fundit ėshtė pėr mirė suar shumė nga ana e lojės me dhe pėr shokėt. Qėndron mirė nė fushė, por ėshtė ende shumė larg Ronaldos dhe Mesit . Por ka akoma kohė pėr t’i arritur ata. Mendoj se pėr njė ose 2 vite mund tė jetė lojtari mė i mirė nė botė, por mos e krahasoni me Pelenė. Ai ishte i pakapshėm dhe i papėrsėritshėm pėr atė qė bėnte nė fushė. Pele nuk i vjen mė futbollit brazilian”, pėrfundoi ai. /albeu.com/