Ish-presidenti i UEFA-s nuk lejohet në Moskë, por ja kë mbështet

Ish-presidenti i UEFA-s nuk lejohet nė Moskė, por ja kė mbėshtet

Shtuar më 15/07/2018, ora 13:24

“Allez les Bleus”, ka qenė inkurajimi qė Michel Platini i ka dhėnė kombėtares sė Francės, qė do tė luajė nė finalen e Kupės sė Botės ndaj Kroacisė.Ish-numri 10 i kombėtares franceze ka deklaruar se nuk do tė jetė nė Moskė pėr tė parė finalen e Botėrorit, por nė shtėpi “Do tė jem nė shtėpi , sė bashku me familjen time, me miqtė e mi, duke parė kėtė spektakėl nė televizor. Do tė mbėshtes mikun tim Deschamps dhe tė gjithė kombėtaren pėr tė arritur njė fitore”, tha Platini.Ish-presidenti i UEFA-s ėshtė pezulluar nga FIFA deri nė tetor tė 2019-ės pėr shkelje tė kodit tė etikės, pasi ka marrė 1.8 milionė euro nga Blatter, nė shkėmbin tė konsulencės qė ai ka dhėnė Por gjykata e ka shpallur sė fundi tė pafajshėm ikonėn e futbollit francez dhe 62-vjeēari synon tė rikthehet sėrish aktiv, duke synuar postet drejtuese nė UEFA apo FIFA.Pavarėsisht kėsaj, ai ėshtė i “dėnuar” ta shohė ndeshje nė shtepi dhe jo nė stadium, siē do tė ndodhė pėr shumė ikona tė futbollit botėror.