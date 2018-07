Ironizon trajneri i ri i Spanjës: I dua shumë ata që më quajnë antimadrilen

Ironizon trajneri i ri i Spanjės: I dua shumė ata qė mė quajnė antimadrilen

Shtuar më 12/07/2018, ora 15:17

Luis Enrique sapo ėshtė emėruar si trajneri i ri i Spanjės dhe sė fundmi ai ėshtė intervistuar pėr kėtė eksperiencė tė re. Enrique ka qėnė trajner i Barcelonės mė parė dhe kjo po shihet paksa me dyshim nga skeptikėt madje ka zėra qė thonė se ai ėshtė anti-Real Madrid dhe kjo do tė ndikojė te kombėtarja e Spanjės Por ai dha njė mesazh tė qartė pėr mediat se do tė vazhdojė t’i trajtojė tė gjitha ashtu siē ka bėrė deri tani. Enrike ka edhe njė “thumb” pėr ata qė e konsiderojnė si anti-madrilen. “Dua t’iu them se i dua shumė ”, tha trajneri duke qeshur.“Ėshtė e pamundur qė nė Spanjė tė mos kesh kritika. Unė e di ēfarė pozicioni kanė trajnerėt dhe tė kritikosh ėshtė gjėja mė e lehtė qė ndodh nė kėtė vend” ka thėnė Enrique “Dua t’u them tė gjithė atyre qė mė quajnė antimadrilen, se i dua shumė ” ka shtuar mė pas ai. /albeu.com/