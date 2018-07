Infantino: Kampionati Botëror "Rusia 2018"? Më i miri nga të tjerët

Infantino: Kampionati Botėror "Rusia 2018"? Mė i miri nga tė tjerėt

Shtuar më 13/07/2018, ora 18:00

Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino ka cilėsuar Kupėn e Botės “Rusia 2018” si Kampionatin Botėror mė tė mirė “Disa vite mė parė, unė thashė se ky do tė ishte Kampionati Botėror mė i mirė ndonjėherė . Sot mund tė them me bindje tė re, ėshtė Kupa Botėror e mė e mirė ndonjėherė ”, ka thėnė fillimisht Infantino nė njė konferencė shtypi nė Moskė.“Ne kemi pasur 98 pėr qind tė stadiumeve tė mbushura, mė shumė se njė milion tifozė qė udhėtuan nga jashtė, mė shumė se tre miliardė shikues nė TV”.“Nė kanalet digjitale tė FIFA-s, pėrmbajtja ėshtė parė mė shumė se 11 miliardė herė, pati shtatė milionė vizitorė nė festat e tifozėve, sukses i madh me VAR-in dhe anti-dopingu ka dhėnė teste tė papara deri mė tani”.“Kemi pasur vetėm njė ndeshje qė ka pėrfunduar 0-0 dhe kemi pasur disa ndeshje tė mira, tė gjitha kishin shumė emocione”“Edhe nė anėn organizative, niveli i pėrsosmėrisė nė infrastrukturė nė stadiume, aeroportet, hotelet, transportin, sigurinė, niveli i pėrsosmėrisė operacionale ka qenė vėrtet, vėrtetė i pashembullt”, pėrfundoi Infantino . /albeu.com/