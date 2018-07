I pari në ndeshjen kundër Anglisë, kroati bën kilometra "rekord"

I pari nė ndeshjen kundėr Anglisė, kroati bėn kilometra "rekord"

Shtuar më 14/07/2018, ora 12:29

Kroacia arriti tė mposhtė Anglinė nė gjysmėfinalet e Botėrorit dhe kjo e gjitha falė shpirtit tė skuadrės qė kishin.Tė gjith lojtarėt luanin me tė gjitha forcat e tyre dhe sipas trajnerit Daliē nuk pranonin qė tė dilnin nga fusha e lojės.Edhe pse 120 minuta lojė janė shumė tė lodhshme lojtarėt kanė pasur forcėn qė tė vrapojnė nė fushė ku rekordin nė kėtė ndeshje e mban mesfushori kroat, Marcelo Brozovic Ai uajti si titullar kundėr “Tre Luanėve” dhe arriti tė pėrshkruante 16.3 kilometra . Asnjė lojtar nuk kishte vrapuar mė shumė sesa ai nė 120 minuta.I vetmi qė i afrohej ishte mesfushori anglez Jesse Lingard me 15 kilometra Pėr mė tepėr, Brozovic kishte 6,5 kilometra me topin nė kėmbė. Ai fitoi shumė duele tė rėndėsishme nė mesfushė dhe zhvilloi njė sfidė vėrtet epike. /albeu.com/