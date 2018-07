Griezmann i përgjigjet Courtois për deklaratat e tij kundër Francës

Griezmann i pėrgjigjet Courtois pėr deklaratat e tij kundėr Francės

Shtuar më 13/07/2018, ora 22:15

Thibaut Courtois , portieri i Belgjikės, ishte njė nga mė kritikėt ndaj Francės , pasi “gjelat” eliminuan kombėtaren e tij nė gjysmėfinale.“Franca ishte pėr turp, luajtėn anti-futboll. Nuk ishte aspak bukur tė shihje tė kalonte nė finale njė ekip qė nuk ishte mė i mirė se ne”, ishin fjalėt e Courtoi pas gjysmėfinales.Por, nuk ka vonuar as reagimi i Griezmann , nė konferencėn pėr shtyp para finales me Kroacinė. Courtois ka luajtur tek Atletico dhe ka fituar dy tituj kampion me Chelsean, qė mendoj se luan si Barcelona. Ne nuk na intereson se si do fitojmė , thjesht duam tė shėnojmė dhe tė fitojmė ”, i pėrgjigjet Griezmann . /albeu.com/