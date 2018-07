Francė - Kroaci, ky ėshtė arbitri qė do tė gjykojė finalen

Shtuar më 12/07/2018, ora 20:30

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Tė gjithė janė duke e pritur finale n e madhe tė Botėrorit . Aty ku ka njė diferencė tė madhe midis skuadrave. Franca e mbushur plot me yje pėrballė Kroacisė surprizuese tė kompeticionit. Tani ėshtė pėrcaktuar dhe gjyqtari i ndeshjes finale tė Botėrorit Do tė jetė argjentinasi Nelson Pitana . Mund tė thuhet se nuk ėshtė zgjedhja mė e mirė sepse Franca e eliminoi Argjentinėn por jo.e ka arbitruar Francėn edhe nė ndeshjen me Uruguain ku francezėt fituan me rezultat 2-0. /albeu.com/