Francė - Belgjikė, notat e lojtarėve (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/07/2018, ora 22:30

Nė “Saint Petersburg Stadium” u luajt gjysmėfinalja e parė e Botėrorit mes Francės dhe Belgjikės.Franca fitoi me rezultatin minimal 1-0, me golin e shėnuar nė pjesėn e dytė nga Umtiti me kokė nė minutėn e 51-tė, duke u kualifikuar nė finale.Edhe pse Umtiti shėnoi golin e kualifikimit qė ėshtė vlerėsuar me notėn 7.7, notėn mė tė lartė nga francezėt e ka patur Blaise Matuidi qė u vlerėsua me notėn 8.0.Nga Belgėt lojtari mė i mirė ka qenė Eden Hazard me notėn 7.9. /albeu.com/