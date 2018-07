Francė - Belgjikė, macja e famshme parashikon fituesin e gjysmėfinales (VIDEO)

Shtuar më 10/07/2018, ora 18:50

Sot nė orėn 20:00 do tė luhet gjysmėfianlja e parė e kėtij Botėrori. Ndeshja do tė zhvillohet nė stadiumin e Shėn Petėrspurg dhe pritet tė dhurojė spektakėl.Tashmė janė shumė tė njohur edhe kafshėt qė bėjnė parashikime nė lidhje me ndeshjen. Epo dhe kjo ndeshje nuk mund tė mungonte pa parashikimin e maces Akiles e cila e ka parashikuar se kush do tė jetė fituesi.Sipas saj kėtė ndeshje do ta fitojė Belgjika . E njėjta mace ka parashikuar dhe fitoren e Rusisė ndaj Arabisė Saudite dhe fitoren e Iranit ndaj Marokut. Ajo ka gabuar vetėm nė parashikimin e fitores sė Nigerisė ndaj Argjentinės dhe tė Zvicrės ndaj Suedisė. /albeu.com/