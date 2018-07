Francë-Belgjikë, çfarë na pret sonte në finalen e parakohshme

Francė-Belgjikė, ēfarė na pret sonte nė finalen e parakohshme

Kampionati Botėror rikthehet sėrish sot me sfidėn e parė gjysmėfinale, qė do tė shohė pėrballė njėra-tjetrės, Francėn dhe Belgjikėn, nė tentativėn pėr njė vend nė finalen e madhe.Dy vendet fqinje gjeografikisht, janė nga skuadra t mė nė formė tė kėtij kompeticioni dhe kanė arritur deri nė kėtė fazė, duke eliminuar kundėrshtarė me emėr.Kėshtu Belgjika u rendit e para nė njė grup me Anglinė, eliminoi me pėrmbysje Japoninė nė fazėn e 1/8-ave dhe ēoi nė shtėpi 5 herė kampionėt e botės, Brazilin, nė fazėn ēerekfinale. Skuadra e drejtuar nga Spanjolli Roberto Martinez ka nė pėrbėrje njė grup futbollistėsh nga mė tė mirėt nė qarkullim, ku cilėsia dhe eksperienca ndėrthuren nė mėnyrė mjaft tė mirė. Skuadra luan si njė kameleon nė fushė, pasi me lojtarėt nė dispozicion, trajneri spanjoll ka mundėsi tė ndryshojė skemėn vazhdimisht nė fushė, duke befasuar kundėrshtarėt.Nga ana tjetėr, pėrballė do tė jetė Franca, njė nga ato skuadra t qė janė pretendente tė pėrhershme pėr tė triumfuar nė kompeticione tė tilla. Edhe skuadra e Deschamps nuk e pati aspak tė lehtė tė mbėrrijė deri kėtu, por tregoi supremacinė e saj ndaj kundėrshtarėve si Argjentina e Uruguai, duke i dėrguar ato nė shtėpi, pėr tė vijuar vetė aventurėn ruse.Tė frymėzuar nga Griezmann dhe Kylian Mbappe, “gjelat” kanė treguar njė cilėsi tė jashtėzakonshme nė repartin sulmues dhe jo vetėm, pasi edhe nė mesin e fushės kanė shumė cilėsi dhe eksperiencė.Trajneri i Francės ėshtė optimist se ky ėshtė viti i duhur pėr tė synuar majėn e botės, ndėrsa Belgjika do tė jetė testi mė i mirė pėr tė treguar nėse ėshtė gati pėr kėtė hap, apo jo. Sfida Francė-Belgjikė do tė luhet nė orėn 20:00, ndėrsa formacionet e mundshme pritet tė jenė si mė poshtė.Franca: Lloris; Hernandez, Umtiti, Varane, Pavard; Pogba, Kante, Matuidi; Griezmann, Mbappe, Giroud. Belgjika : Courtois; Kompany, Alderwiereld, Vertonghen, Meunier; Fellaini, Witsel, De Bruyne, Hazard, Mertens, Lukaku.