FIFA parashikoi fituesin e Kupës së Botës

FIFA parashikoi fituesin e Kupės sė Botės

Shtuar më 17/07/2018, ora 13:21

Shkruani komentin tuaj! Emri & Mbiemri * Komenti * Verifikimi *

Të fundit nga kjo kategori

Ashtu si me Spanjėn nė vitin 2010 dhe Gjermaninė nė vitin 2014, video-loja e futbollit FIFA ka parashikuar edhe kėtė herė se kush do tė fitonte Botėrorin “Rusi 2018”.Electronic Arts kishte bėrė simulimin e turneut nė “ FIFA 18” dhe nė kėtė simulim kishte fituar Franca.E njėjta gjė ka ndodhur edhe me botėrorėt e mėparshėm.Simulimi nė video-lojėn FIFA kishte nxjerrė fitues nė vitin 2010 Spanjėn dhe nė vitin 2014 Gjermaninė Nė jetėn reale ishin pikėrisht kėto dy kombėtare qė triumfuan nė fund.