Federata e Futbollit të Gjermanisë i përgjigjet Ozilit

Federata e Futbollit tė Gjermanisė i pėrgjigjet Ozilit

Shtuar më 23/07/2018, ora 16:20

Sė fundmi Mesut Ozil ėshtė kthyer nė njė temė tė "nxehtė" nė mediat sportive.Futbollisti me origjinė turke ka dhėnė dorėheqjen nga kombėtarja Gjermanisė qė sipas tij kjo ka ardhur pas thirrjeve rraciste qė janė lėshuar drejt tij.Pas kėtyre ndodhive Federata e Futbollit e Gjermanisė (DFB) i ka hedhur poshtė akuzat pėr racizėm nga Mesut Ozil , megjithėse e pranon se ndihet keq pėr largimin “Ne e refuzojmė kategorikisht ēdo lidhje qė iu bėhet DFB-sė me racizėm. Ne kemi qenė tė pėrfshirė nė integrimin dhe tė drejtat e njeriut nė Gjermani pėr shumė vite me radhė. DFB-ja ndihet keq pėr largimin Ozil nga Kombėtarja ,” thuhet nė deklaratėn e Federatės Gjermane tė Futbollit. /albeu.com/