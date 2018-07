Federata e Argjentinës merr vendimin për Sampaolin

Federata e Argjentinės merr vendimin pėr Sampaolin

Shtuar më 09/07/2018, ora 23:00

Pavarėsisht njė paraqitjeje skandaloze nė “ Rusi 2018”, Federata Argjentinase e Futbollit vendosi tė konfirmojė Jorge Sampaolin si trajner, edhe pėr edicionin e Kupės sė Amerikės, mė 2019-ėn.Vendimi u bė i ditur para pak orėsh nga vetė Federata , ndėrsa shkaqet janė sa ekonomike, aq edhe sportive, pasi mungojnė alternativat. Jorge Sampaoli ka njė kontratė me Federatėn Argjentinase dhe nė rast shkarkimi do tė duhet tė dėmshpėrblehet me 7 milionė euro, njė shifėr aspak pėr t’u neglizhuar.Nga ana tjetėr, pėr momentin drejtuesit e Federatės nuk kanė gjetur asnjė emėr tė pėrshtatshėm, pėr t’i besuar drejtimin e skuadrės nė kėtė moment tė vėshtirė, kur pritet edhe rinovimi i ekipit.Kujtojmė qė Argjentina kaloi me shumė vėshtirėsi grupet nė Rusi dhe u eliminua nė fazėn e 1/8-ave, pasi u mposht nga Franca me rezultatin 4-3, ndėrsa Lionel Messi mbeti tėrėsisht nėn hije. /albeu.com/