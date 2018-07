Era Istrefi: Momenti më i bukur i Botërorit kur shënuan shqiptarët

Era Istrefi: Momenti mė i bukur i Botėrorit kur shėnuan shqiptarėt

Shtuar më 13/07/2018, ora 17:41

Edhe dy ditė na ndajnė nga finalja e Botėrorit "Rusia 2018" qė do tė luhet nė “Luzhniki Stadium” tė Moskės.Nė kėtė ngjarje tė madhe edhe shqiptarėt megjithėse nuk janė pjesė e Botėrorit janė tė pėrfaqėsuar nga kėngėtarja Era Istrefi e cilapėrpara sfidės do tė interpretojė “ live ” kėngėn zyrtare tė Botėrorit sė bashku me Niki Jam dhe Will Smith. Ditėn e sotme, FIFA organizoi njė konferencė me 3 kėngėtarėt. E pyetur se cili ėshtė pėr tė futbollisti mė i mirė, Era nuk ka pasur dyshimi: “Ai ėshtė Cristiano Ronaldo”.Ndėrkohė, ajo u pyet edhe pėr momentin mė tė bukur tė kėtij botėrori pėr tė. “Ishte ndeshja mes Zvicrės dhe Serbisė, kur dy lojtarė me origjinė shqiptare shėnuan”, tha Era.Pas interpretimit “ live ” tė kėngės, nė fushėn e lojės ditėn e diel do tė hyjė nė fushėn e lojės edhe Trofeu i Botėrorit Ai qė do ta sjellė atė do tė jetė ish kapiteni i Gjermanisė Philip Lahm i shoqėruar nga modelja ruse, Natali Vodionova. Kupa do tė transportohet brenda njė kutie titaniumi e markės Loius Vuitton./albeu.com/