Era Istrefi e fiksuar me Brazilin, foto me "Ish-Topin e Artë" (FOTO LAJM)

Era Istrefi e fiksuar me Brazilin, foto me "Ish-Topin e Artė" (FOTO LAJM)

Shtuar më 15/07/2018, ora 09:33

Kėngėtarja shqiptare Era Istrefi e cila do tė hapė ditėn e nesėrme finalen e madhe njihet si njė tifoze e futbollit.Era, tashmė ndodhet nė Moskė dhe ku po bėhet gati edhe pėr finalen e madhe tė Botėrorit.Sė fundmi disa foto tė publikuar tė saj shihet se ėshtė takuar me legjendėn e futbollit brazilian, Ronaldinho.Ajo ėshtė shfaqur me njė bluzė nė ngjyrė tė verdhė dhe kjo ndoshta ngre dyshimet se Era ėshtė njė tifozė e ekipit tė Brazilit./albeu.com/